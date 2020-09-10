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Kempo gençlik kupası heyecanı

10 Eylül 2020 Perşembe 00:51
Kempo gençlik kupası heyecanı
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Gençlik kupası ile ilk resmi müsabakalar gerçekleştirecek olan Kempo Savunma Sanatları Federasyon’nunda hazırlıklar sürüyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu gençlik kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik kupası ile ilk resmi müsabakalar gerçekleştirecek olan Kempo Savunma Sanatları Federasyon’nu, diğer taraftan başkan Mehmet İngeç ve yönetim kurulu İskele’de bir dizi ziyaretlerde bulunarak organizasyona davetde bulundu. Mehmet İngeç başkanlığındaki yönetim kurulu sırası ile İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamlık görevine yeni atanan Ertuğrul Toroslu, İskele Polis müdürü Gökay Karagil’e nezaket ziyeretinde bulanarak 12 Eylül’de yapılacak olan Gençlik kupasına resmi davet yaptı.

İskele’de İlk Federasyon

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Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç nezaket ziyeretlerinde yaptığı açıklamada, Federasyon olarak ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kabulden dolayı da teşekkür etti. Mehmet İngeç, İskele’de tarihinde ilk kez Federasyonun kurulduğunu belirterek, gerek Kempo Savunma Sporları Federasyonu’na gerekse de sporun her branşına vermiş oldukları desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlenecek olan gençlik kupası hakkında bilgiler verdi. İngeç, ziyeretlerin sonunda gençlik kupası maçlarına davetde bulunarak, plaket taktiminde bulundu. 

12 Eylül’de Gençlik Kupası Yapılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi müsabakasını 12 Eylül Cumartesi günü İskele Doktor Fazıl Küçük Spor salonunda Gençlik kupası ile gerçekleştiriyor. 12 Eylül’de yapılacak olan gençlik kupası Federasyon adına ilk resmi organizasyon olma özelliği taşıyor.

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