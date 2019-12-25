KKTC Kempo Savunma Sporları faaliyet programı çerçevesinde mücahit komutan merhum Cahit Bozatlı anısına 1.Kempo anı şampiyonası yapıldı. İskele Dr.Fazıl Küçük spor salonunda gereçekleştirilen Cahit Bozatlı 1.Kempo anı şampiyonasına sekiz kulübün sporcuları arasında Kıbrıs Kempo savunma sporları yarışmaları yapıldı. Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar’ın onur konuğu olarak katıldığı organizasyona, Başbakan Ersin Tatar, Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, merhum Cahit Bozatlı’nın Ailesi ve sporseverler katıldı.

Kempo Savunma Sporları Büyümekte

Kempo Federasyonu ülke temsilcisi Mehmet İngenç şampiyona öncesi yaptığı açılış konuşmasında, 21 Aralık Şehitler haftası nedeni ile kıbrıs türkünün var oluş mücadalesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz ve spor ülkeleri bir birine kaynaştıran en önemli aktivelerden bir olduğuna vurgu yaparak, dünyada 71 ülkede yapılmakta olan kempo savunma sporları ülkemizde hızla büyümekte olduğuna dikkat çekti.

Madalyalar ve kupalar törenle verildi

Cahit Bozatlı anısına düzenlenen sekiz kulübün sporcularının katıldığı 1.Kempo anı şampiyonasında Mağusa İhtisas Spor Derneği birinci olurken, Erdem Akademi Spor Derneği ikinci, Ottoman Fayt Culub üçüncü oldu. Cahit Bozatlı 1.Kempo anı şampiyonasında dereceye giren kulüp ve sporculara kupaları, madalyaları ve plaketleri Başbakan Ersin Tatar, ve diğer yetkililer tarafından verildi.