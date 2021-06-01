Kemal Şah Voleybol Akademi büyüyor

Ülkemizin en başarılı ve milli voleybolcularından Kemal Şah, yaklaşık beş yıl önce 2016 yılında Mağusa’da kurduğu ve eğitmenliğini yaptığı Voleybol Akademi’yi genişletme kararı verdi. Bu amaçla Mağusa’dan sonra Lefkoşa’da da çalışma ve antrenmanlara başlama kararı alan Kemal Şah, haziran ayı içerisinde resmen başlayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından da duyurular yapan Kemal Şah, hazırlıklarla ilgili şunları aktardı:

“Voleybol Akademi olarak son yıllarda Mağusa bölgesinde devam ettirmekte olduğumuz voleybol çalışmalarımıı daha genis kitlelere yayabilmek için Lefkoşa bölgesinde de faaliyet göstermeyi planladık. Bu doğrultuda ülkemize yeni gençler yetiştirmek ve onlara sporu sevdirmek adına yola çıkıyoruz. Haziran ayından itibaren çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz. Çalışmalarla ilgili 05338408223 numaralı cep telefonundan bilgi alınabilir. Bu yolda bize katkı koyan KKTC Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Enver Kaya’ya da sonsuz teşekkürler.”

Kemal Şah ayrıca Mağusa Spor Akademisi Voleybol Altyapı takımları ve yeni kurulan ve bu sezon ligde yer alacak olan Büyük Erkek Takımı’nın da antrenörlüğünü yapıyor. KKTC’de birçok şampiyonlukları ve başarıları bulunan Antrenör Kemal Şah, ayrıca, Türkiye Milli Takımı’yla Dünya ve Avrupa şampiyonalarında görev almıştı.