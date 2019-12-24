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Kemal için yeni hedef

“Değişim” de Dünya Şampiyonu Kemal yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

Kemal için yeni hedef

“Değişim” de Dünya Şampiyonu Kemal yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

24 Aralık 2019 Salı 20:45
Kemal için yeni hedef

Göçmenköy’den Amerika’ya uzanan bir başarı öyküsünün mimarı Kemal Özekmekçi bu başarısını kalıcılaştırmak ve yeni başarılara imza atabilmek adına çalışmalarını hırs ve azimle sürdürüyor. Pasha Grubu’nun sponsor desteğinde hocaları ve diyetisyen kontrolünde aralıksız çalışan Özekmekçi 2020 Bahama Adalarında yapılacak dünya şampiyonasında unvanını korumak ondan sonraki süreçlerde fitnes sporcusu olarak hayatını sürdürmek istiyor.

gençlere örnek olacak bir öykü.

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Amerika’nın Atlantic City eyaletinde 7 Aralık’da düzenlenen WBBF Transformation (Büyük Değişimler) yarışmasına KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu sporcusu olarak katılarak dünya şampiyonluğu unvanı elde eden Özekmekçi gençlere örnek olacak başarı öyküsünü ve hedeflerini basına anlattı.
Ev yemekleriyle ünlü Göçmenköylü Zehra Abla nın torunu çevresinde çok sevilen Kemal uzun yıllar obezite ile güçlü bir savaşım vermiş. Yıllarca çeşitli diyetler yapmış, bir süre işe yaramış ciddi seviyede kilolar vermiş ancak her defasında sonu istediği gibi olmamış. Verdiği kiloları geri almış. Bundan 2 sene önce mide ameliyatı olmaya karar verdiği gün Kemal için büyük değişim başlamıştı. Bu değişimin 1 yılda 160 kilodan 72 kiloya düşürdüğü Kemal Özekmekçi hayatına KKTC Halter ve Vucut Geliştirme Federasyonu ile birlikte spor ve vücut geliştirmeyi katarak kısa sürede 83 kiloya yükselir.

Şu anki hayatından çok memnun olduğunu ifade eden Kemal geçirdiği süreçleri şöyle özetledi:

”Her gün yediğim o yemekler yüzünden yıllarca eziyet çektim, çok acı duydum ve en son kendime küstüm. Üzerime giyecek kıyafet bulmakta güçlük çekmeye başladım. 4XL kifayet aldığımı bilirim. Üzerimdeki hamlıktan çok bunalmıştım. Ameliyat olmaya karar verince kendi kendime söz verdim. Zayıflamayı başaracağım ve çok çalışacağım. Sporu hayatımdan hiç eksik etmedim, her gün çalıştım. Her gün tartıya çıktım. O giyemediğim kıyafetlerin acısını çıkarmayı başardım. En önemlisi sağlıklı bir birey olarak hayatıma devam ediyorum. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan aileme arkadaşlarıma ve sporunu ve sporcunun her zaman yanında olan Pasha Grubu yöneticilerine içtenlikle teşekkür ederim. Son olarak bu yola çıkan değerli arkadaşlara şunu söyleyeyim. Vazgeçmesinler, ben çok mücadele ettim ama sonunda mutlu bir insan olmayı başarabildim.”

Anahtar Kelimeler:
Kemal Özekmekçi
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