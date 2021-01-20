Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek çare Ankara!
Tek çare Ankara!
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Bundan sonra kimse kolay kolay kapanmaz !
Bundan sonra kimse kolay kolay...
Toz duman olmaya devam
Toz duman olmaya devam
banner376

Kazanılan şampiyonluk, çocukların eseridir

Geçtiğimiz gün U18 Erkekler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Özgür Adımlar Hentbol Takımı’nın başarılı Antrenörü Ömer Bozkurt, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan, Necmi Usal’ın sunuculuğunu yaptığı, Kaya Emiroğlu’nun yorumlarıyla katkı koyduğu Spor Dosyası programına telefonla konuk olurken, önemli açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:15
Kazanılan şampiyonluk, çocukların eseridir
banner337
banner351

Geçtiğimiz gün U18 Erkekler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Özgür Adımlar Hentbol Takımı’nın başarılı Antrenörü Ömer Bozkurt, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan, Necmi Usal’ın sunuculuğunu yaptığı, Kaya Emiroğlu’nun yorumlarıyla katkı koyduğu Spor Dosyası programına telefonla konuk olurken, önemli açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, “Şu anki kadromuzla 10 yıllık bir planımız vardı. Şu an altıncı yılı doldurduk. Her yıl şampiyonluklarımız var. Bu yıl da şampiyonluğu hak ettik ve kazandık. Genç ve çok başarılı bir kadromuz var. Eksikliklerimizi gidererek önümüzdeki yıllarda şampiyonluklara devam edeceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amacımız gençlere hizmet
Amacımız gençlere hizmet
Cimnastik Yenierenköy’de yer buldu
Cimnastik Yenierenköy’de yer buldu
Lefke’de çalışmalar ertelendi
Lefke’de çalışmalar ertelendi
Basketbol federasyonundan basın toplantısı
Basketbol federasyonundan basın toplantısı
Ares, yeni sezona hazırlanıyor
Ares, yeni sezona hazırlanıyor
Başarının sırrı çalışmak
Başarının sırrı çalışmak
Shola futbola döndü
Shola futbola döndü
Programlamayı yaptık
Programlamayı yaptık
Forest çalışmaları erteledi
Forest çalışmaları erteledi
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları yapıldı
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük anı müsabakaları yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim