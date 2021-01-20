Kazanılan şampiyonluk, çocukların eseridir

Geçtiğimiz gün U18 Erkekler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Özgür Adımlar Hentbol Takımı’nın başarılı Antrenörü Ömer Bozkurt, Bayrak Radyosu’nda yayınlanan, Necmi Usal’ın sunuculuğunu yaptığı, Kaya Emiroğlu’nun yorumlarıyla katkı koyduğu Spor Dosyası programına telefonla konuk olurken, önemli açıklamalarda bulundu.

Elde ettikleri şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren başarılı çalıştırıcı, “Şu anki kadromuzla 10 yıllık bir planımız vardı. Şu an altıncı yılı doldurduk. Her yıl şampiyonluklarımız var. Bu yıl da şampiyonluğu hak ettik ve kazandık. Genç ve çok başarılı bir kadromuz var. Eksikliklerimizi gidererek önümüzdeki yıllarda şampiyonluklara devam edeceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı.