Kaysu anısına yarıştılar

Merhum İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo (Zor Haraketler) Müsabakaları Cuma akşamı Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde Yapıldı
Anısına müsabaka düzenlenen Federasyonuun kurucularından İzzet Mustafa Kuysu Yarışmasının ödüllerini Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen federasyon , Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve Federasyon,Bölge ile Namzet hakemleri yönettiler.
Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Bayan Sporcular
- Pınar Akarpıar
- Zehra Karip
- Özlem Tomak
- Ceyda Uçaner
- Yağmur Öztürk
- Ana Tüysüz
- Elena Pakhomova
- Kayra Bilge
- Ayça Karip
10. Pınar Özsay
11. Masal Akarpınar
12. Cemre Su Karagöz
13. Gizem Gürpınar
14. Zeynep Keskin
Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular
- Şakir Yağızsoy
- Ali Uslu
- Öykü Ergin
- Dmitry Gordeev
- Kerim Karpuz
- Kıvanç Çağlin
- Arda Kara
- Alex Tüysüz
- Şakir Atınç Yağızsoy
10. Sinan Tüfekçi
11. Yusuf Seyhan Şen
12. Mervan Bayrakçı
13. Osman Anıldı
14. Arda Aslan Öztürk
15. Yunus Emre Tomak
- Nikita Gordeev