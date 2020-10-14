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Kaysu anısına yarıştılar

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:05
Kaysu anısına yarıştılar
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Merhum İzzet Mustafa Kaysu   Taekwondo Karate Budo (Zor Haraketler) Müsabakaları  Cuma akşamı Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde  Yapıldı

Anısına müsabaka düzenlenen Federasyonuun kurucularından İzzet Mustafa Kuysu  Yarışmasının ödüllerini Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen  federasyon , Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve Federasyon,Bölge ile Namzet hakemleri yönettiler.

Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Bayan Sporcular

  1. Pınar Akarpıar
  2. Zehra Karip
  3. Özlem Tomak
  4. Ceyda Uçaner
  5. Yağmur Öztürk
  6. Ana Tüysüz
  7. Elena Pakhomova
  8. Kayra Bilge
  9. Ayça Karip

10. Pınar Özsay

11. Masal Akarpınar

12. Cemre Su Karagöz

13. Gizem Gürpınar

14. Zeynep Keskin

Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular

  1. Şakir Yağızsoy
  2. Ali Uslu
  3. Öykü Ergin
  4. Dmitry Gordeev
  5. Kerim Karpuz
  6. Kıvanç Çağlin
  7. Arda Kara
  8. Alex Tüysüz
  9. Şakir Atınç Yağızsoy

10. Sinan Tüfekçi

11. Yusuf Seyhan Şen

12. Mervan Bayrakçı

13. Osman Anıldı

14. Arda Aslan Öztürk

15. Yunus Emre Tomak

  1. Nikita Gordeev

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