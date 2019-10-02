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Kaysu anısına yarıştılar

İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezinde Yapıldı.

Kaysu anısına yarıştılar

İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezinde Yapıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:45
Kaysu anısına yarıştılar

Taekwondo Federasypnu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo Müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezinde Yapıldı.

Taekwondo Federasyonu’nun kurucularından olan İzzet Mustafa Kuysu adına yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ve Federasyon, Bölge ile Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR KIRIŞ EL KIRISI SUDO/ÇİRİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Asiye Öksüz 2.Özgün Yıldırım 3.İrem Şibli

2.Kategori: 1. Gizem Kaya 2.Yeşim Güzel 3.Nehir Seringöz

3.Kategori: 1. Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Dilek Colayır

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4.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Nevin Özmanevra 3.Gülizar Koç

5.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Özlem Tomak 3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER KIRIŞ KIRIŞ EL KIRISI SUDO/ÇİRİGİ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Semih Türkmen 3.Denktaş Karamahmutoğlu

2.Kategori: 1.Batur Özler 2.Amin Osman 3.Arda Aslan Öztürk

3.Kategori: 1.Samuel Mawuye 2.Kerim Karpuz 3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori: 1.Sezer Er 2.Kemal Köstü 3.Pusat Yıldız

5.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Mahmut Colayır 3.Taner Kara

Anahtar Kelimeler:
İzzet Mustafa Kaysu Taekwondo Karate Budo Müsabakaları
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