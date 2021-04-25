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Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:52
Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını söyledi.

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Tokgöz, "Hamza hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

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