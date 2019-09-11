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Kaymaklı’dan federasyona itiraz

K.Kaymaklı, iki maç ceza alan Rifat Hacıarifoğlu’nun geriye kalan bir maçlık cezasının affını talep etti.

Kaymaklı’dan federasyona itiraz

K.Kaymaklı, iki maç ceza alan Rifat Hacıarifoğlu’nun geriye kalan bir maçlık cezasının affını talep etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:49
Kaymaklı’dan federasyona itiraz

Küçük Kaymaklı kulübü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yazılı dilekçe vererek play-out maçlarında iki maç ceza alan Rifat Hacıarifoğlu’nun geriye kalan bir maçlık cezasının affını talep etti.

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Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina, Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda play-out ilk maçında Kağan Görneçli ile birlikte aynı pozisyonda oyundan ihraç edilen Rifat Hacıarifoğlu’nun iki hafta ceza aldıklarını hatırlattı. Aşina dilekçesinde Kağan ile aynı durumda olan Rifat’ın bir haftalık cezasını play-out ikinci maçında çektiğini ancak son maçları kendi iradeleri dışında iptal edilip oynanmadığı için ikinci maç cezasının bu sezona sarktığını açıkladı. Aşina Kağan Görneçli’nin ise Esentepe’nin oynadığı iki maçta cezasını tamamlayarak bu sezonun ilk maçında oynama hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Yapılan dilekçede aynı maçta aynı şartlar altında alınan cezaların kendilerinin iradesi dışında oynanmayan bir maç nedeniyle bu sezona sarktığını belirten Aşina adil bir yaklaşımla Rifat’ın da bu sezona cezasız olarak başlaması gerektiğini dile getirdi.

Aşina bu konudaki dilekçesini Futbol Federasyonuna vererek talebini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Rifat Hacıarifoğlu
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