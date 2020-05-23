Kaymaklı’da Özbahar krizi

Alınan bilgilere göre, idmanlara gelmek için benzin konusunda geçtiğimiz günkü idman öncesi Başkan Akay Aşina ile konuşan Yusuf, Başkan’dan benzin parası talep etmesinin ardından Başkan Aşina’nın “benzin falan yok beğenirsen oynarsın” söylemi üzerine idmanı terk ettiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Yusuf Özbahar’ın kulüpten geriye dönük maaş alacağının da olduğu ancak bunu sorun etmedi öğrenildi. Yusuf’un yaşanan bu krizin ardından idmanlara inmediği öğrenilirken, takıma dönüp dönmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.