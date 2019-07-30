banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103373
ALTIN
257.071
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8155
EURO
6.2353
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
Gazimağusa’da 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
banner307
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Kaymaklı’da hazırlıklar tam gaz

Kaymaklı’da hazırlıklar tam gaz

30 Temmuz 2019 Salı 09:03
Kaymaklı’da hazırlıklar tam gaz

Sezon öncesi çalışmalarına geçtiğimiz Küçük Kaymaklı’da hafta sonu hazırlık maçlarına başlanıyor.

Yerli transfer konusunda Talat ve Yusuf Özbahar’ı kadrosuna dahil ettiklerini belirten Emre Perçinci,eden bir yerli oyuncuyu daha takıma dahil etme düşünceleri olduğunu söyledi.

banner317
Yeni 3 isim
Yabancı oyuncu konusunda 3 kaliteli ismi takıma dahil edeceklerini belirten Emre Perçi̇nci̇ sezon içinde düşündüklerini yapma adına iyi bir kadro oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti. Zirveyi zorlayan, koşan ve mücadele eden bir takım olacaklarını ifade eden Küçük Kaymaklı çalıştırıcısı Emre Perçinci, bu hedef doğrultusunda planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

Kamp için hazırlıklar tamamlandı

15 Ağustos tarihinde yapacakları yurtdışı kampı adına kamp kadrosunu ve yola devam ede edecekleri listeyi 10 Ağustos tarihinde yönetime sunacaklarını ifade eden Perçinci, bu sürece kadar yabancı oyuncularını da netleştirmek istediklerini ifade etti. Başlangıç olarak iyi yolda olduklarını tek sıkıntılarının bu dönemde saha olduğunu belirten Perçinci, hem yönetimsel hemde takımsal anlamda yaptıkları planlama doğrultusunda zor sürece keyifli bir şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSYD kupası 31 Ağustos’ta oynanacak
KTSYD kupası 31 Ağustos’ta oynanacak
Ayhan, Sinanoviç’i ziyaret etti
Ayhan, Sinanoviç’i ziyaret etti
Özyıldırım ve Özorun Rusya’da şampiyon
Özyıldırım ve Özorun Rusya’da şampiyon
Cihangir, Eric’i deniyor
Cihangir, Eric’i deniyor
LAÜ Fizyospor grubu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü futbolcularını bilgilendirdi
LAÜ Fizyospor grubu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü futbolcularını bilgilendirdi
Girne sokakları basketbolla şenlendi
Girne sokakları basketbolla şenlendi
Badminton’dan altyapıya eğitim
Badminton’dan altyapıya eğitim
2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası City Mall’de gerçekleşti
2019 KKTC Kick Boks Şampiyonası City Mall’de gerçekleşti
Yorulmaz Türkiye şampiyonu
Yorulmaz Türkiye şampiyonu
Takas tamam
Takas tamam

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim