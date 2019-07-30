Kaymaklı’da hazırlıklar tam gaz

Sezon öncesi çalışmalarına geçtiğimiz Küçük Kaymaklı’da hafta sonu hazırlık maçlarına başlanıyor.

Yerli transfer konusunda Talat ve Yusuf Özbahar’ı kadrosuna dahil ettiklerini belirten Emre Perçinci,eden bir yerli oyuncuyu daha takıma dahil etme düşünceleri olduğunu söyledi.

Yabancı oyuncu konusunda 3 kaliteli ismi takıma dahil edeceklerini belirten Emre Perçi̇nci̇ sezon içinde düşündüklerini yapma adına iyi bir kadro oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti. Zirveyi zorlayan, koşan ve mücadele eden bir takım olacaklarını ifade eden Küçük Kaymaklı çalıştırıcısı Emre Perçinci, bu hedef doğrultusunda planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

Kamp için hazırlıklar tamamlandı

15 Ağustos tarihinde yapacakları yurtdışı kampı adına kamp kadrosunu ve yola devam ede edecekleri listeyi 10 Ağustos tarihinde yönetime sunacaklarını ifade eden Perçinci, bu sürece kadar yabancı oyuncularını da netleştirmek istediklerini ifade etti. Başlangıç olarak iyi yolda olduklarını tek sıkıntılarının bu dönemde saha olduğunu belirten Perçinci, hem yönetimsel hemde takımsal anlamda yaptıkları planlama doğrultusunda zor sürece keyifli bir şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.