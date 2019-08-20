Kaymaklı salonda çalıştı

Yeşil siyahlılar kampın dördüncü gününde sabah salonda çalışırken, öğleden sonra ise Gençler Birliği ile hazırlık maçı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye’de sürdüren başkent ekiplerinden Küçük Kaymaklı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yoğun geçen bir tempoda çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlılar, kampın dördüncü gününü bir antrenman, bir de hazırlık maçı ile geçirdi. Sabahleyin havanın kötü olmasından dolayı sahaya inemeyen Küçük Kaymaklı salonda güç depolarken, öğleden sonra ise havanın düzelmesi ile birlikte Gençler Birliği ile hazırlık maçı yaptı.