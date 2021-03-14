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Kaymaklı iddialı

Küçük Kaymaklı Masa Tenisinde kadınlardan sonra erkek takımını da oluşturdu

14 Mart 2021 Pazar 19:16
Kaymaklı iddialı
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Küçük Kaymaklı Masa Tenisinde kadınlardan sonra erkek takımını da oluşturdu

Aralık 1979’da Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun liglerini oluşturan takımlardan biri olan Küçük Kaymaklı,daha sonra federasyondan ayrılmıştı.Futbola pandemi nedeniyle ara verilmesinden sonra Küçük Kaymaklı geçtiğimiz ay,2020-21 sezonu  masa tenisinde kadın takımını oluşturdu. Hurey Cambaz, Elif Töre, Begüm Tekakpınar’dan oluşan K.Kaymaklı kadınlar liginde iddialı görünüyor. K.Kaymaklı Pazartesi günü de erkek takımını oluşturdu. Zekai Soyatlı ve Fadıl Olguner’den  oluşan takım dün ilk antremanını Masa Tenisi Federasyonu kadın takımın  antrenör -sporcusu Hurey Cambaz ile birlikte gerçekleştirdi.

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