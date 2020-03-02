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Kaymak gibi galibiyet 3-1

Küçük Kaymaklı Çetinkaya’yı 3-1mağlup etti

Kaymak gibi galibiyet 3-1

Küçük Kaymaklı Çetinkaya’yı 3-1mağlup etti

02 Mart 2020 Pazartesi 07:25
Kaymak gibi galibiyet 3-1
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Yirmi birinci haftanın kapanış mücadelesinde Küçük Kaymaklı konuk ettiği Çetinkaya’yı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Rifat, Barkın ve Emre ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri kaydeden isimler olurken, Çetinkya’nın tek golünü Allen kaydetti.

8.DK: Mustafa Yaşınses’in güzel ara pası sonrası savunma arkasına sarkan Allen yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçirdi.0-1

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23.DK: Küçük Kaymaklı kontra atağında sağ kanattan Osita’nın ortasında Çetinkaya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Rifat filelere göndererek skora denge getirdi.1-1

80.DK: Küçük Kaymaklı’nın kullandığı yeni bir köşe vuruşunda ceza alanı dışına düşen topu iyi takip eden Barkın’ın yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak filelere gitti.2-1

90+6.DK: Çetinkaya savunmasının az adamla yakalandığı yeni bir atakta topla buluşan Emre Nazik yaptığı vuruş sonrası skoru tayin eden isim oldu.3-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle Küçük Kaymaklı rakibi Çetinkaya’yı 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Küçük Kaymaklı Çetinkaya Maçı
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