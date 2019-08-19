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Kavaz bırakıyor

Güreş Federasyonu başkanı Hüseyin Kavaz 2021 Ocak ayında yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı

Kavaz bırakıyor

Güreş Federasyonu başkanı Hüseyin Kavaz 2021 Ocak ayında yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:05
Kavaz bırakıyor

Güreş Federasyonu başkanı Hüseyin Kavaz 2021 yılında görevi bırakacağını açıkladı.

Kavaz son yapılan genel kurulda son dönemi olduğunu açıkladığını ve Ocak 2021’de yapılacak olağan Genel Kurulda başkanlığı bırakacağını açıkladı.

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Güreşi belli bir noktaya getirdik

Kavaz Güreş sporunda ülkede belli bir noktaya gelindiğini belirterek salonun da kısa bir süre içinde yenilenerek sporcuların daha rahat ortamlarda çalışmalarına olanak sağlayacaklarını kaydetti.

Görevi başka bir arkadaşa devredeceğim

Kavaz bölgelere yaymak için çalışmalar yapıldığını belirterek “uzun yıllardır bu görevi yürütüyorum. Olağan genel kurulda son dönemim olduğunu söylemiştim. Ocak 2021’de yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olmayacağım. Görevi başka bir arkadaşa devredeceğim” dedi.

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