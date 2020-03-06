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Katagori ve sikletlerinde en güçlü olanlar belli oldu

KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 05/03/2020 Cuma akşamı saat 17.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi'nde yapıldı.

Katagori ve sikletlerinde en güçlü olanlar belli oldu

KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 05/03/2020 Cuma akşamı saat 17.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi'nde yapıldı.

06 Mart 2020 Cuma 12:50
Katagori ve sikletlerinde en güçlü olanlar belli oldu
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Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master  E.Z.Gökbilen ile ,Federasyonun  ,Bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz   Öykü Ergin, Zehra Karip, Ana Tüysüz  ile Federasyon,Bölge hakemleri  yönettiler

BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Peny Pei                          2.Ayça Eda Kurşun                          3.Hatice Alyanak

2.Kategori:         1.Elif Yüksel                       2.Azra Turan                                     3.İlay Kara

3.Kategori:         1.Pınar Akarpınar            2.Elena Pakhomova                       3.Tuba Şenel

ERKEKLER KIRIŞ  MÜSABAKA SONUÇLARI

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1.Kategori:         1.Murat Berk Bucak       2.Utku Sadula                                   3.Taner Kaya

2.Kategori:         1.Andrei Conoval            2.Şakir Atınç Yağızsoy                    3.Yaman Doruk Durmaz

3.Kategori:         1.Arda Akın Altuntaş      2.Kıvanç Çağlin                                 3.Mahmut Colayır

4.Kategori:         1.Kerim Karpuz                2.Arda Kara                                       3.Nikita Gordeev            

5.Kategori:         1.Efe Güleç                        2.Hüseyin Erçelik                             3.Arda Aslan Öztürk      

6.Kategori:         1.Kemal Köstü                  2.Sezer Er                                           3.Zeynel Yıldırım

7.Kategori:         1.Dmitry Gordeev           2.Bahadır Boz                                   3.Sinan Kara

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Ferdi Taekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası
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