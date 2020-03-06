Katagori ve sikletlerinde en güçlü olanlar belli oldu

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master E.Z.Gökbilen ile ,Federasyonun ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Zehra Karip, Ana Tüysüz ile Federasyon,Bölge hakemleri yönettiler
BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Peny Pei 2.Ayça Eda Kurşun 3.Hatice Alyanak
2.Kategori: 1.Elif Yüksel 2.Azra Turan 3.İlay Kara
3.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Elena Pakhomova 3.Tuba Şenel
ERKEKLER KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
2.Kategori: 1.Andrei Conoval 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Yaman Doruk Durmaz
3.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Kıvanç Çağlin 3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Arda Kara 3.Nikita Gordeev
5.Kategori: 1.Efe Güleç 2.Hüseyin Erçelik 3.Arda Aslan Öztürk
6.Kategori: 1.Kemal Köstü 2.Sezer Er 3.Zeynel Yıldırım
7.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Bahadır Boz 3.Sinan Kara