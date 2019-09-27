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Kartingde sezon finali yapılıyor

2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası altıncı ve final yarışı, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

Kartingde sezon finali yapılıyor

2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası altıncı ve final yarışı, Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor

27 Eylül 2019 Cuma 10:09
Kartingde sezon finali yapılıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası sezon finali Pazar günü yapılıyor. Cemsa Sporting Center’de bin400 metrelik RC1 pistinde yapılacak yarış 10.00’da yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamaların 11.30’da, ilk ayak yarışlarının 12.30’da ve final ayak yarışlarının 13.30’da başlayacağı açıklanırken takribi 15.00’de yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılacak yarışın kayıtları devam ederken, son kayıt tarihinin yarın saat 16.00 olduğu duyuruldu. Organizasyon yine; 7-13 yaş arası miniklerin olduğu Mini kategori, 13-16 yaş arası gençlerin olduğu Junior kategori, 15 yaş üzeri sporcuların olduğu Senior kategori ve 30 yaş üzeri yarışçıların olduğu Expert kategori ile toplam 4 kategoride yapılacak. Minikler 2 ayakta toplam 20 tur, Junior-Senior ve Expert sporcuları ise 2 ayakta toplam 24 tur mücadele edecek.

Program

28 Eylül 2019 Cumartesi

08.00-17.00 Serbest Antrenmanlar

16.00 Kayıtların Kapanması - Sekreterya - Cemsa Karting Center

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29 Eylül 2019 Pazar

10.00 Resmi Antrenmanlar

11.30 Sıralama Turları

12.30 İlk Ayak Yarışları

13.30 İkinci Ayak Yarışları

15.00 Ödül Töreni

Anahtar Kelimeler:
2019 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası
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