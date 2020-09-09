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Kartingde sezon finali yapıldı

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:10
Kartingde sezon finali yapıldı
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2020 Akdeniz ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun final yarışı geçtiğimiz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılan sezonun beşinci ve son yarışı ile tamamlandı. Karting akademi üyesi minik sporcuların da ilk kez 50cc ve 60cc kategorilerinde yarıştığı organizasyonda toplam 25 sporcu piste çıktı. Daha önceki yarışlarda gösteri sürüşü yapan minikler bu kez kozlarını paylaşırken, seyircilerden büyük alkış aldılar. 50cc sınıfında Ateş Karalım birinci, Dalman Yücel ikinci ve Olgun Yücel üçüncü oldu. 60cc sınıfında ise Rüzgar Okman birinci, Bülent Celal Sener ikinci, Arın Bolkaner üçüncü ve Su Karalım dördüncü oldu. 7-12 yaş arası mini sporcuları kıran kırana bir mücadele sergilediler. Mini kategoride Niyazi Özçınar birinci olurken, sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Özçınar ile aynı puanı toplayan Rüzgar Miralay tur derecesiyle ikinci olurken günün mini üçüncüsü Halil İlkay Kahraman oldu. KKTC Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction, Güven Sigorta, Telsim Vodafone, MAK Petrol ve Net Online’ın da katkılarıyla yapılan yarışın Junior kategorisinde Salih Zeki Hafız ilk kez podyumun zirvesinde yer aldı. Onu takip eden Mustafa Efeefe ikinci olurken sezonu Junior şampiyonu olarak tamamlamayı başardı. Günün üçüncüsü Necati Hasan Güney oldu. 1400 metrelik RC1 pistinde yapılan yarışın Senior kategorisinde Tolga Güryel yine birinci olurken sezonu şampiyon olarak tamamlayan isim oldu. günün Senior ikincisi Janet Öncülay olurken üçüncü Mert Uzun ve dördüncü Demir Emre oldu. Expert kategorisinin birincisi İzzet Çınar oldu. Güner Ballı ise günü ikinci tamamladı fakat sezonu Expert şampiyonu olarak tamamladı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Dereceler

Süper Mini 50cc:

1.Ateş Karalım (1)

2.Dalman Yücel (4)

3.Olgun Yücel (5)

Süper Mini 60cc:

1.Rüzgar Okman (6)

2.Bülent C.Sener (36)

3.Arın Bolkaner (1)

4.Su Karalım (8)

Mini Kategorisi:

1.Niyazi Özçınar (7)

2.Rüzgar Miralay (2)

3.Halil İlkay Kahraman (11)

4.İsmail Araz (8)

5.Hasan Halil Onalt (10)

6.Demir Göksan (43)

7.Erin Bolkaner (9)

8.Arif Sezerli (19)

9.Hasan Macila (99)

Junior Kategorisi:

1.Salih Zeki Hafız (8)

2.Mustafa Efeefe (3)

3.Necati Hasan Güney (99)

Senior Kategorisi:

1.Tolga Güryel (54)

2.Janet Öncülay

3.Mert Uzun (4)

4.Demir Emre (97)

Expert Kategorisi:

1.İzzet Çınar (7)

2.Güner Ballı (77)

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