banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Kartingde sezon açıldı

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü (27 Haziran 2021) Zet Leisure Center’de yapılan 1. ayak yarışlarıyla başladı. 32 yarışçının piste çıktığı ilk ayak yarışlarında heyecan tavan yaptı

29 Haziran 2021 Salı 13:16
Kartingde sezon açıldı
banner337

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü (27 Haziran 2021) başladı.

Uzun bir aranın ardından, yeni işletme kadrosuyla hizmete başlayan ZET Karting tesislerinde, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde ve Zet Leisure Center sponsorluğunda yapılan sezonun ilk yarışında 32 yarışçı piste çıktı.

Günün yıldızları, 4-6 yaş Rookie kategoride hünerlerini sergileyen 8 minik pilot oldu. Dalman Yücel, Olgun Yücel, Ateş Karalım, Can Hamza Tosuncuk, Demir Cihangir, Mustafa Bağrıaçık, Mete Güdül ve Arın Bolkaner’in piste çıktığı dakikalarda coşku ve heyecan tavan yaptı.

Bu sezon yapılan anlaşma ile deneyimli yöneticiler Erdinç Özteknik ve Hüseyin Reis’in sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu görevlisi, FIA Teknik Kontrol sertifikalı Kenan Canakçay da teknik kontrol görevini üstlendi.

Akşamüzeri sıralama seansıyla başlayan yarışta Mini, Junior ve Senior olmak üzere 3 kategoride piste çıkan yarışçılar, 1.ayak ve final ayağı olmak üzere iki kez yarıştılar.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışlar sonunda Mini kategoride Hasan Macila birinci, Rüzgar Okman ikinci ve Demir Göksan üçüncü oldu.

Junior kategoride Mustafa Efeefe birinci, Niyazi Özçınar ikinci olurken Halil Kahraman üçüncü oldu.

Senior Kategoride ise Tolga Güryel birinci oldu.

Onu aynı puanı toplamayı başaran Demir Emre ve Mert Uzun takip etti.

Dereceler:

Mini-ROK

Pilot                                      No.         Puan

1.Hasan Fikri Macila         (91)        40

2.Rüzgar Okman                 (7)           34

3.Demir Göksan                  (11)        28

4.Rüzgar Miralay                               (5)           25

5.İsmail Araz                       (4)           22

6.Erin Bolkaner                   (9)           18

7.Su Karalım                       (8)           16

8.Hasan H. Onalt                               (10)        13

9.Ela Tütengil                      (2)           9

Junior-ROK

1.Mustafa Efeefe                               (1)           40

2.Niyazi Özçınar                 (7)           34

3.Halil Kahraman              (11)        30

4.Salih Zeki Hafız              (8)           26

5.Gazi Yuca                         (49)        21

6.Metin Bıçkıcıoğlu           (47)        21

7.Arif Sezerli                        (19)        17

8.Janem Öncülay                               (44)        17

Senior-ROK

1.Tolga Güryel                    (54)        37

2.Demir Emre                      (17)        30

3.Mert Uzun                        (4)           30

4.Janet Öncülay                  (44)        24

5.Soyhan Çuvalcıoğlu       (11)        20

6.Çetin Tütengil                  (45)        20

7.Erol Özteknik                   (33)        10

banner360
Anahtar Kelimeler:
Karting
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu
Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Rifat Reşatoğlu
Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti
Tatar, Erten Gazi’yi kabul etti
Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi
Ödüller ‘Onur Gecesi’nde verildi
Darts tam gaz
Darts tam gaz
Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı
Motosikletler St. Hilarion’a tırmandı
Ali Özay Çelik Dörtyol’dan ayrılıyor
Ali Özay Çelik Dörtyol’dan ayrılıyor
Dörtyol Ahmet Vatansever’i renklerine bağladı
Dörtyol Ahmet Vatansever’i renklerine bağladı
Antrenör gelişim seminer programı belli oldu
Antrenör gelişim seminer programı belli oldu
Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi
Tenis de yarı final play off maçları belli oldu
Tenis de yarı final play off maçları belli oldu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim