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Kartingde liderlerin gecesi

2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı, Cemsa Sporting Center’de, Lefkoşa’nın akşam serinliğinde geçtiğimiz akşam yapıldı

Kartingde liderlerin gecesi

2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı, Cemsa Sporting Center’de, Lefkoşa’nın akşam serinliğinde geçtiğimiz akşam yapıldı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 23:01
Kartingde liderlerin gecesi

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü yarışı geçtiğimiz akşam Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Bin400 metrelik RC1 pistinde yapılan yarışta bu sezon ilk kez Shifter kategorisi de açıldı. Akşam üzeri serbest antrenmanlarla başlayan organizasyonda 5 kategoride toplam 24 yarışçı ter döktü. Sıralama turları, 1.ayak ve final ayağı olmak üzere 3 seansta mücadelelerin olduğu yarışta kategorilerinin şampiyona liderleri iki ayakta da ilk sırada yer alarak 40 puan olan maksimum puanı almayı başardılar. Mini kategoride Niyazi Özçınar, Junior kategoride Demir Emre, Expert kategoride İzzet Çınar ve Shifter kategoride Coşkun Gürel en büyük kupaları alan isimlerdi. Spor Dairesi, Kale Boya, Aveon Sigorta, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışın Mini ikincisi Hasan Fikri Macila ve üçüncüsü Hasan Bedel oldu. Junior ikincisi Mert Uzun olurken onu Şeref Karaoğlan takip etti. Expert kategoride şanssızlıklar yaşandı ve antrenmanlarda Közün Arpalıklı bir kaza geçirerek start alamadı. İlk ayakta ise Rauf Denktaş bariyerlere çarparak finiş göremedi. İzzet Çınar’ı kategoride Oktay Çınar ve Güner Ballı takip etti. Bu sezon ilk kez start alan Shifter kategoride ikinci Serkan Bolkaner ve üçüncü Umut Araz oldu.

Mini Kategori

1.Niyazi Özçınar 40 Puan

2.Hasan Fikri Macila 34 Puan

3.Hasan Bedel 30 Puan

4.Yannis Zaytsev 24 Puan

5.Mustafa Efeefe 24 Puan

6.İsmail Araz 20 Puan

7.Rüzgar Miralay 18 Puan

8.Erin Bolkaner 16 Puan

Junior Kategori

1.Demir Emre 40 Puan

2.Mert Uzun 34 Puan

3.Şeref Karaoğlan 30 Puan

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4.Mete Saygın 26 Puan

5.Mehmet Salih Çelikden 22 Puan

6.Salih Zeki Hafız 20 Puan

Senior/Expert Kategori

1.İzzet Çınar 40 Puan

2.Oktay Çınar 34 Puan

3.Güner Ballı 30 Puan

4.Rauf Denktaş 0 Puan

5.Közün Arpalıklı 0 Puan

Shifter Kategori

1.Coşkun Gürel 40 Puan

2.Serkan Bolkaner 34 Puan

3.Umut Araz 30 Puan

4.Ömer İlhan Sayer 24 Puan

5.Mustafa Birman 24 Puan

Anahtar Kelimeler:
2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası
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