Kartingde ikinci dönem

Tigin Güryel’in başkanlığa devam ettiği kurulun ardından yeni Yönetim Kurulu da şekillendi

2 sene önce büyük bir heyecanla kurulan Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, ilk döneminin tamamlamanın ardından genel kurulun gerçekleştirdi. Kurulun onayıyla Tigin Güryel yeniden başkan seçilirken yönetim kurulu ve diğer organlarda bir takım değişiklikler yapıldı. İkinci dönemde Tigin Güryel’in asbaşkanlığını Ramadan Uzun yapacak. Umut Araz sayman, İzzet Çınar Sekreter, Necati Güney faal üye ve Serhat Karaoğlan yedek üye olarak görev alacak. Bu sezon yine takvimde 6 yarış olacak ve yeni sezon 3 Mayıs’ta başlayacak.

Yönetim Kurulu

1.Tigin Güryel-Başkan

2.Ramadan Uzun-Asbaşkan

3.Umut Araz-Sayman

4.İzzet Çınar-Sekreter

5.Necati Güney-Faal üye

6.Serhat Karaoğlan-Yedek üye

Disiplin Kurulu

1.Gülboy Güryel-Başkan

2.Serkan Bolkaner

3.Erdil Şeytanoğlu

Denetleme Kurulu

1.Salih Karalım-Başkan

2.Gökhan Necipoğlu

3.Salih Gökhan