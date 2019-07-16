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Kartingde 3.raunt yapıldı

Kartingde 3.raunt yapıldı

16 Temmuz 2019 Salı 08:30
Kartingde 3.raunt yapıldı

ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü yarışı dün sabah Cemsa Sporting Center’de 19 yarışçının katılımıyla yapıldı. Resmi Antrenmanlar, Sıralamalar, 1.yarış ve final yarışı olmak üzere 4 seans şeklinde yapılan yarışta Mini, Junior ve Expert kategorisinde yarışlar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yarış öğle saatleri yapılan ödül töreni ile son buldu. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda; Spor Dairesi, Aveon Sigorta, Kale Boya, Dedezade, Airtech, Navion ve Nethouse’un katkılarıyla yapılan yarışta temaslar ve spinler yaşandı. Bütün kategorilerde podyum için kıyasıya bir çekişme yaşanırken birinciler değişmedi. İlk iki yarıştan maksimum puan olan 40’ar puanı kazanan ve bu yarışta da hanelerine 40’ar puan ekleyen Mini lideri Niyazi Özçınar, Junior lideri Demir Emre ve Expert lideri izzet Çınar yine zirvede yer aldı. Bin400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılan yarışın 9 yarışçı ile en kalabalık kategorisi yine miniklerin olduğu kategoriydi. Miniklerin ikincisi Mustafa Efeefe olurken üçüncü olarak podyuma çıkan isim Rus sürücü Yannis Zaytsev oldu. Junior ikincisi Mert Uzun olurken aynı puanı alan fakat tur derecesi ile üçüncü olan isim Şeref Karaoğlan oldu. Expert’in ikincisi Közün Arpalıklı olurken, aynı puanı alan Umut Araz günün üçüncüsü oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını sporun önde gelen isimlerinden Serhan Çınar ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti. Komiserler tarafından günün yıldızı ise İsmail Araz seçildi ve özel kupasını aldı.

Mini Kategori:

1.Niyazi Özçınar 40

2.Mustafa Efeefe 34

3.Yannis Zaytsev 30

4.Rüzgar Miralay 24

5.Hasan Macila 23

6.İsmail Araz 18

7.Erin Bolkaner 16

8.Hasan Murat Aşık 11

9.Hasan Bedel 10

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Junior Kategori

1.Demir Emre 40

2.Mert Uzun 34

3.Şeref Karaoğlan 28 1:02,45

4.Mete Saygın 28 1:04,63

5.Salih Zeki Hafız 21 1:05,65

6.Mehmet Salih Çelikden 21 1:05,69

Expert

1.İzzet Çınar 40

2.Közün Arpalıklı 32

3.Umut Araz 32

4.Güner Ballı 26

Anahtar Kelimeler:
2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası üçüncü Yarışı
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