Kartingciler piste çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, bugün Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışı ile devam ediyor. Yarışın serbest antrenmanları ve kayıt işlemleri dün tamamlandı. Yarışa Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride toplam 18 kayıt alındı. Ayrıca 6 Süper Mini ve 4 de Vitesli kategori olmak üzere 10 yarışçı da gösteri sürüşü yapacak. KKTC Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak organizasyon bugün 14.00-14.40 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 15.00-15.40 saatleri arasında sıralama turları, 16.00-17.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 17.00-18.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.00’da yapılması planlanıyor. Sezonun dördüncü yarışında pilotlar 1120 metrelik RC7 pistinde mücadele edecekler.

Kayıt Listesi:

Mini:

1.Demir Göksan

2.Hasan Fikri Macila

3.Hasan Halil Onalt

4.Rüzgar Miralay

5.Niyazi Özçınar

6.Arif Sezerli

7.İsmail Araz

8.Erin Bolkaner

9.Halil İlkay Kahraman

Junior:

1.Mustafa Efeefe

2.Necati Hasan Güney

3.Salih Zeki Hafız

4.Mete Saygın

Senior/Master:

1.Tolga Güryel

2.Mert Uzun

3.Demir Emre

4.Güner Ballı

5.İzzet Çınar

Program:

16 Ağustos 2020 Pazar

13.00-13.30 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)

13.30-13.50 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

14.00-14.40 Resmi Antrenmanlar

15.00-15.40 Sıralama Turları

16.00-17.00 1.Yarışlar

17.00-18.00 Final Yarışları

19.00 Ödül Töreni