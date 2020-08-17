Kartingciler piste çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, bugün Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışı ile devam ediyor. Yarışın serbest antrenmanları ve kayıt işlemleri dün tamamlandı. Yarışa Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride toplam 18 kayıt alındı. Ayrıca 6 Süper Mini ve 4 de Vitesli kategori olmak üzere 10 yarışçı da gösteri sürüşü yapacak. KKTC Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak organizasyon bugün 14.00-14.40 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 15.00-15.40 saatleri arasında sıralama turları, 16.00-17.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 17.00-18.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.00’da yapılması planlanıyor. Sezonun dördüncü yarışında pilotlar 1120 metrelik RC7 pistinde mücadele edecekler.
Kayıt Listesi:
Mini:
1.Demir Göksan
2.Hasan Fikri Macila
3.Hasan Halil Onalt
4.Rüzgar Miralay
5.Niyazi Özçınar
6.Arif Sezerli
7.İsmail Araz
8.Erin Bolkaner
9.Halil İlkay Kahraman
Junior:
1.Mustafa Efeefe
2.Necati Hasan Güney
3.Salih Zeki Hafız
4.Mete Saygın
Senior/Master:
1.Tolga Güryel
2.Mert Uzun
3.Demir Emre
4.Güner Ballı
5.İzzet Çınar
Program:
16 Ağustos 2020 Pazar
13.00-13.30 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)
13.30-13.50 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing
14.00-14.40 Resmi Antrenmanlar
15.00-15.40 Sıralama Turları
16.00-17.00 1.Yarışlar
17.00-18.00 Final Yarışları
19.00 Ödül Töreni