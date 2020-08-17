banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1082
ALTIN
464.369
DOLAR
7.3732
STERLİN
9.7216
EURO
8.7378
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Hayal kurmuyorum!
Hayal kurmuyorum!
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
banner355

Kartingciler piste çıkıyor

2020 Akdeniz ROK Cup Karting şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. 15.00’te başlayacak yarışa 18 yarışçı kayıt yaptırdı

17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:10
Kartingciler piste çıkıyor
banner337
banner351

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, bugün Cemsa Sporting Center’de yapılacak sezonun dördüncü yarışı ile devam ediyor. Yarışın serbest antrenmanları ve kayıt işlemleri dün tamamlandı. Yarışa Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride toplam 18 kayıt alındı. Ayrıca 6 Süper Mini ve 4 de Vitesli kategori olmak üzere 10 yarışçı da gösteri sürüşü yapacak. KKTC Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde, Aveon Sigorta, Cemsa Sporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla yapılacak organizasyon bugün 14.00-14.40 saatleri arasında yapılacak resmi antrenmanlarla başlayacak. 15.00-15.40 saatleri arasında sıralama turları, 16.00-17.00 saatleri arasında 1.yarışlar ve 17.00-18.00 saatleri arasında final yarışları yapılacak. Ödül töreninin ise 19.00’da yapılması planlanıyor. Sezonun dördüncü yarışında pilotlar 1120 metrelik RC7 pistinde mücadele edecekler.

Kayıt Listesi:

Mini:

1.Demir Göksan

2.Hasan Fikri Macila

3.Hasan Halil Onalt

4.Rüzgar Miralay

5.Niyazi Özçınar

6.Arif Sezerli

7.İsmail Araz

8.Erin Bolkaner

9.Halil İlkay Kahraman

Junior:

1.Mustafa Efeefe

2.Necati Hasan Güney

3.Salih Zeki Hafız

4.Mete Saygın

Senior/Master:

1.Tolga Güryel

2.Mert Uzun

3.Demir Emre

4.Güner Ballı

5.İzzet Çınar

Program:

16 Ağustos 2020 Pazar

13.00-13.30 Teknik Beyan ve Kontrol - Kapalı Park (Tartı Alanı)

13.30-13.50 Yarışmacı ve görevliler ile Brifing

14.00-14.40 Resmi Antrenmanlar

15.00-15.40 Sıralama Turları

16.00-17.00 1.Yarışlar

17.00-18.00 Final Yarışları

19.00 Ödül Töreni

banner360
Anahtar Kelimeler:
2020 Akdeniz ROK Cup Karting ŞampiyonasıCemsa Sporting Center
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nicosia Group’tan spor yazarlarına teşekkür yemeği
Nicosia Group’tan spor yazarlarına teşekkür yemeği
Masterler, Ali Hoca için oynayacak
Masterler, Ali Hoca için oynayacak
Gürlü ameliyat oldu
Gürlü ameliyat oldu
GHE'de yaprak dökümü
GHE'de yaprak dökümü
GAÜ’de görev Alp’in
GAÜ’de görev Alp’in
Basketbol altyapılarında yeni dönem
Basketbol altyapılarında yeni dönem
Arıtaş teklifleri değerlendirecek
Arıtaş teklifleri değerlendirecek
Nikah tazelediler
Nikah tazelediler
Adal, Mesarya'da
Adal, Mesarya'da
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim