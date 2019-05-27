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Karting sezonu açıldı

Karting sezonu açıldı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:17
Karting sezonu açıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2019 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası, dün Cemsa Sporting Center’de yapılan ilk yarışla başladı. KKTC Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ana sponsorluğunda yapılan yarışta bin 400 metrelik uzun pist şekli kullanıldı. Mini, Junior, Senior ve Expert olmak üzere 4 kategoride 16 yarışçı birinci olabilmek için mücadele etti.

Geçtiğimiz senelerden farklı olarak Antrenman ve Sıralama seanslarının ardından puanlı birinci ayak yarışları koşuldu. Ardından ikinci ayak yarışları yapıldı ve toplam puana göre birinciler belirlendi. Mini kategoride son şampiyon bıraktığı yerden devam etti ve ilk sırayı aldı. İkinci Hasan Macila olurken podyumu Rus sürücü Yannis Zaytsev tamamladı. Junior’da geçtiğimiz senenin çekişmesi devam etti ve Demir Emre ilk sırayı, Mert Uzun ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada Salih Zeki Hafız yer aldı. İki yarışçının olduğu ve Expert kategorisi ile birlikte yarışan Senior kategoride birinci uzun bir aranın ardından pistlere dönen Cemaliye Karalım ilk sırayı alırken, ilk ayak yarışında şanssızlık yaşayan Tolga Güryel ikinci oldu. Expert kategoride İzzet Çınar birinci, aynı puana sahip Közün Arpalıklı ile Umut Araz tur zamanlarına göre sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Mini

1.Niyazi Özçınar

2.Hasan Macila

3.Yannis Zaytsev

4.Mustafa Efeefe

5.İsmail Araz

6.Hasan Bedel

7.Rüzgar Miralay

8.Erin Bolkaner

Junior

1.Demir Emre

2.Mert Uzun

3.Salih Zeki Hafız

Senior

1.Cemaliye Karalım

2.Tolga Güryel

Expert

1.İzzet Çınar

2.Közün Arpalıklı

3.Umut Araz

Anahtar Kelimeler:
Kktc Karting
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