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Karting Şampiyonası’nda 3.randevu

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezon, bugün (8 Ağustos 2021 Pazar) Cemsa Karting & Sporting Center’in ev sahipliğinde ve sponsorluğunda yapılacak 3. ayak yarışlarıyla devam ediyor

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:58
Karting Şampiyonası’nda 3.randevu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası bugün (8 Ağustos 2021 Pazar) Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak sezonun üçüncü ayağıyla devam ediyor. Sıcak havaların etkisini arttırmasıyla akşamüzeri başlaması kararlaştırılan organizasyon, saat 17.00’de resmi antrenmanlarla start alacak. Saat 18.00’de başlayacak olan sıralama turlarının ardından 1.ayak yarışları 19.00’da başlayacak. Karting Akademi üyesi 5-7 yaş arası miniklerin gösterisi ise 20.00’de başlayacak. Heyecanın zirve yapacağı final yarışları ise 20.30’da başlayacak ve organizasyon ödül töreni ile son bulacak. Cemsa Karting & Sporting Center’in sponsorluğunda yapılacak organizasyon, Bin400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılacak ve 21 yarışçı mücadele edecek. Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi Covid19 salgını önlemlerinin alınacağı yarışta tecrübeli yarış direktörlerinden Sertuğ Özyiğit direktörlük görevini üstlenirken, yine tecrübeli komiserlerden Akan Keskiner, Ömer Gedik ve İbrahim Önderoğlu komiserlik görevini yürütecekler.

Yarış Programı

17.00-17.40 Resmi Antrenmanlar

18.00-18.40 Sıralama Turları

19.00-20.00 Yarış 1

20.00-20.15 Rookie Challenge (5-7 yaş)

20.30-21.00 Yarış 2

22.15 Kesin Neticeler İlanı

22.30 Ödül Töreni

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Kayıt Listesi:

Rookie Challenge:

1.Ateş Karalım

2.Ahmet Sayar

3.Tuğra Sıddık

Mini Kategori:

1.Rüzgar Miralay

2.Hasan H. Onalt

3.Demir Göksan

4.Rüzgar Okman

5.Hasan Macila

6.Erin Bolkaner

7.Su Karalım

8.Arın Bolkaner

9.Mete Güdül

Junior Kategori:

1.Mustafa Efeefe

2.Halil Kahraman

3.Salih Zeki Hafız

4.Niyazi Özçınar

5.Metin Bıçkıcıoğlu

6.Janem Öncülay

Senior Kategori:

1.Tolga Güryel

2.Demir Emre

3.Janet Öncülay

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Anahtar Kelimeler:
Karting Şampiyonası
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