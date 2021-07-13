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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Karting Şampiyonası Cemsa’da devam etti

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun ikinci ayak yarışları geçtiğimiz Pazar günü (11 Temmuz 2021) Cemsa Karting & Sporting Center’in sponsorluğunda yapıldı. 21 sporcunun pistte çıktığı yarışlar sonunda dereceye girenler belirlendi

13 Temmuz 2021 Salı 15:05
Karting Şampiyonası Cemsa’da devam etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organize ettiği 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü (11 Temmuz 2021) Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılan sezonun ikinci ayağıyla devam etti. Geçtiğimiz ay sonu Zet Karting tesislerinde sezonun açılışı yapılan 2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası’nda bu kez yarışlar Cemsa Karting & Sporting Center’deydi. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Cemsa Karting & Sporting Center’in sponsorluğunda yapılan organizasyona 3 kategoride 19 yarışçı katılırken, geleceğin sporcularının yer aldığı “Rookie Challenge”de de 2 minik sporcu, Ateş Karalım ve Ahmet Sayar da piste çıktı. Akşamüzeri resmi antrenmanların başlamasının ardından sıralama turları ile devam eden organizasyonda heyecan, tüm kategorilerde birinci yarışlar ve final yarışlarıyla sürdü. Bin400 metrelik RC1 pist şeklinde yapılan yarışın Mini Kategorisinde Rüzgar Miralay zafere ulaşan isim oldu. İkinci Hasan Halil Onalt olurken, üçüncü Demir Göksan oldu. Bu yarışların ardından günün beşincisi olan Hasan Macila şampiyonada 65 puanla liderliğini sürdürürken, Rüzgar Miralay 62 puanla ikinci ve Demir Göksan 56 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Junior Kategoride ise Mustafa Efeefe’nin üstünlüğü vardı. Onu Halil Kahraman ikinci olarak ve Salih Zeki Hafız üçüncü olarak takip etti. Böylece Mustafa Efeefe 75 puanla şampiyonada liderliğini sürdürmeyi başardı. 64 puanı bulunan Halil Kahraman ikinci sırada yer alırken, Niyazi Özçınar 54 puanla üçüncü sırada yer aldı. Senior Kategoride ise bir kez daha birinci olan isim Tolga Güryel oldu. Demir Emre ikinci olurken, Janet Öncülay üçüncü oldu. Bu kategoride şampiyona lideri, 77 puanı bulunan Tolga Güryel oldu. 47 puanı bulunan Demir Emre şampiyonada ikinci sırada yer alırken, Janet Öncülay 39 puanla üçüncü sırada yer aldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupalarını Cemsa Karting & Sporting Center Direktörü Salih Karalım, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel ve yarış komiserlerinden Akan Keskiner takdim etti.

2021 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası 2. Ayak Yarış Sonuçları

Rookie Challenge:

- Ateş Karalım

- Ahmet Sayar

Mini Kategori:

1-Rüzgar Miralay

2-Hasan H. Onalt

3-Demir Göksan

4-Rüzgar Okman

5-Hasan Macila

6-Erin Bolkaner

7-Su Karalım

8-Arın Bolkaner

9-Mete Güdül

Junior Kategori:

1-Mustafa Efeefe

2-Halil Kahraman

3-Salih Zeki Hafız

4-Gazi Yuca

5-Niyazi Özçınar

6-Metin Bıçkıcıoğlu

7-Janem Öncülay

Senior Kategori:

1-Tolga Güryel

2-Demir Emre

3-Janet Öncülay

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Son Güncelleme: 13.07.2021 15:08
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