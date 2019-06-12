Kartal’da yolcular açıklandı

Şampiyonluk adaylarından Yenicami’de yeni sezonda kiralanacak olan futbolcuların listesi belirlendi.

Siyah beyazlılarda Kemal Varan, Çağdaş Arslan, Cenker Yazar, Osman Şanverdi, Buğra Barın, Yılmaz Yıldırımlar ve Ahmet Aygörmez, yeni sezonda kiralık olarak başka bir ekipte forma giyecek.

Behiç, Emin ve Fikret’in durumu belirsiz

Serbest transfer hakkı bulunan Emin Atabek henüz kararını vermezken, Behiç Kum ise siyah beyazlılarla anlaşma sağlayamadı. Başka ekiplerle görüşmek için izin isteyen Behiç için Çetinkaya’nın nabız yokladığı öğrenilirken, genç futbolcu Fikret Yağcıoğlu ise kulübü ile bugün bir toplantı gerçekleştirecek. Behiç, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Çetinkaya’da, Fikret ise Gönyeli’de geçirmişti.