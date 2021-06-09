Kartal start verdi

Süper Lig’in siyah beyazlı takımı Yenicami yeni sezonun ilk antrenmanını Ulus Nasıroğlu ve Çağan Çerkez yönetiminde gerçekleştirdi.

Bu haftayı adaptasyon idmanları ile geçireceklerini belirten Yenicami çalıştırıcısı Çağan Çerkez, sezon öncesi hazırlık dönemi ile ilgili olarak tüm planlamalarının hazır olduğunu söyledi.

12-13 haftalık bir çalışma süresinin kendilerini beklediğini ifade eden Çağan Çerkez, Temmuz ortasında ise hazırlık karşılaşmalarına başlayacaklarını söyledi. Acapulco’da sezon öncesi hazırlık dönemine dair iki etaplı kampın da planlandığını ifade eden genç çalıştırıcı, bu kampların Temmuz ve Ağustos aylarında olacağını söyledi.

Transfer konusunun sorulması üzerine ise açıklama yapan Çerkez, giden isimlerin olduğunu bu nedenle ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak yerlerini doldurma yoluna gidileceğini söyledi. Bugün yapılan ilk idmanla birlikte bu haftayı 4 idmanla geçireceklerini ifade eden Yenicami çalıştırıcısı Çağan Çerkez, önümüzdeki hafta yapacakları 5 idmanla hazırlık dönemine devam edeceklerini sözlerine ekledi.