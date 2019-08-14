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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Yenicami önümüzdeki hafta Kızılcahamam’da kampa girecek.

Kartal son sürat

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Yenicami önümüzdeki hafta Kızılcahamam’da kampa girecek.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
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Yenicami bu hafta yapacağı çalışmalar ve oynayacağı iki hazırlık maçının ardından önümüzdeki hafta Ankara, Kızılcahamam’da bir haftalık kamp yapacak.

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Bugün Doğan Türk Birliği ile Girne Pia Bella Sahası’nda saat 17.30’da oynanacak hazırlık maçının ardından yarın salon ve sahaolmak üzere çift antrenman ile devam edecek.

16 Ağustos Cuma gününü boş geçirecek olan Yenicami A takımı, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30’da Merit Alsancak Yeşilova ile Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Pazar gününü boş geçirecek olan Yenicami 19 Ağustos Pazartesi günü bir haftalık sezon öncesi kampı için Ankara’ya gidecek ve Kızılcahamam’da kampa girecek. Kamp süresince 10 antrenman yapılması planlanıyor. Yenicami 25 Ağustos Pazar günü adaya geri dönerek hazırlıklarına devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Yenicami Kızılcahamam Kamp
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