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Kartal havalandı 3-1

Karşılaşma Yenicami’nin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kartal havalandı 3-1

Karşılaşma Yenicami’nin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:57
Kartal havalandı 3-1

İlk hafta karşılaşmasında Gönyeli’yi mağlup eden Yenicami, dün ise konuk ettiği Hamitköy’ü Mehmet Altın penaltı ve Abaka’nın(2) golleri ile mağlup ederek puanını altıya çıkardı. Konuk Hamitköy’ün tek golünü ise Aksel kaydetti.

43.DK: Hamitköy’ün kazandığı serbest vuruşta Aksel harika bir vuruş sonrası enfes bir gole imza attı.0-1

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52.DK: Gelişen Yenicami atağında ceza alanı içerinde Hamitköy savunması topa elle müdahale edince ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Mehmet Altın skora denge getirdi.1-1

55.DK: Sağ kanattan gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın’ın getirdiği top sonrası yaptığı ortada Abaka takımını öne geçiren isim oldu.2-1

85.DK: Yenicami kontra atağında Hüseyin Sadıklar’ın güzel pasında Abaka kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydeden isim oldu.3-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma Yenicami’nin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
YenicamiHamitköy
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