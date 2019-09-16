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Kartal galibiyetle başladı 0-5

Yenicami, Gönyeli ile maçından rahat bir oyun sonrası 5-0 galip ayrıldı..

Kartal galibiyetle başladı 0-5

Yenicami, Gönyeli ile maçından rahat bir oyun sonrası 5-0 galip ayrıldı..

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:16
Kartal galibiyetle başladı 0-5

K-Pet Süper Ligi’nde zirveye oynayan Yenicami lige sıkıntılarla başlayan Gönyeli deplasmanından rahat bir oyun sonrası 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

60. dakikada Yenicami maç boyunca aradığı golü buldu. Sağ taraftan sonradan oyuna giren Tansel’in getirdiği topun gelişine vuran Serge takımını 1-0 öne geçirdi.

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73. dakikada yine sonradan oyuna giren M.Göktaş’ın pasında kaleciyi de geçen Junior takımı Yenicami’yi 2-0 öne geçiren golü atmakta zorlanmadı.

75. dakikadaki Yenicami atağında H.Sadıklar altı pas köşesine kadar getirdiği topta Serge’yi gördü, o da boş kaleye topu yollayarak takımı adına skoru 3-0 yaptı.

87. dakikada Yenicami’den Tansel’in bir kez daha sağ taraftan getirdiği topu bu kez M.Göktaş ağlara yolladı ve skor da4-0 oldu.

90. dakika Yenicami’nin rakip ceza alanının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta genç Hasan sol ayağı ile mükemmel vurdu ve köşeden topu filelere göndererek takımını 5-0 öne geçirirken maçın da skorunu belirlemiş oldu.

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Yenicami Gönyeli KarşılaşmasıYenicami Gönyeli Maçı
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