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Kartal Bilal’de ısrarlı

Kartal Bilal’de ısrarlı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
Kartal Bilal’de ısrarlı

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Yenicami'nin Bilal Ceylan ısrarı sürüyor. Şampiyonluk adaylarından Yenicami, savunmadaki boşluğunu Bilal Ceylan ile doldurmak istiyor.

Siyah beyazlılar, deneyimli oyuncu için ısrarını sürdürüyor. Kulübü Türk Ocağı ile antrenmanlara çıkmayan ve eski kulübü Yenicami'ye dönmek isteyen Bilal için takas gündeme geldi. T.Ocağı’nın Bilal için Yenicami'den 2 oyuncu + para talep ettiği iddia edildi. Yenicami'nin de bu takasa sıcak baktığı ve görüşmelerin devam ettiği bilgisi var. Siyah beyzlılar, anlaşılması durumunda Türk Ocağı'na Mehmet Göktaş, Eray Osman Halil veya Buğra Barım'dan iki oyuncuyu verebilir. Bilindiği üzere Bilal'ın önümüzdeki sezon serbest transfer hakkı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Bilal Ceylan
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