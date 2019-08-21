Kartal Ankara’da

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yenicami ikinci etap kampı için Ankara’ya gitti. Önceki gün Sabah erken saatlerde adadan ayrılan siyah - beyazlılar kamp yapacakları otele yerleşirken, akşam saatlerinde yaptığı idmanla günü tamamlamış oldu.

Salih Güvensoy’un yer almadığı yurt dışı kampına diğer oyuncular eksiksiz katılırken uzun süredir sakatlığı bulunan tecrübeli isim Erbay da kamp kadrosunda yer aldı.

Bugün sabah yapacağı idmanla kampa devam edecek olan siyah beyazlılar akşamüzeri ise yapacağı hazırlık maçı ile ikinci günü tamamlamış olacak.