banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Neyi paylaşamadılar!
Neyi paylaşamadılar!
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
Güzelyurt'ta korkunç kaza!
Kapat

Karpazlı küçükler Lefkoşa’da yarıştı

KKTC Atletizm Federasyonu, 6 Temmuz Salı günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Karpaz Bölgesi Küçükler Sprint Yarışları ve Kulüpler Deneme Yarışları düzenledi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 12:46
Karpazlı küçükler Lefkoşa’da yarıştı

Federasyonun Karpaz bölgesindeki küçük sporculara verdiği destekle eğitmenler Sabriye Atikoğlu ve Fahri Serdahoğluları nezaretinde oluşturulan ekip, Lefkoşa’da çeşitli yaş gruplarında düzenlenen yarışlarda yer aldı.

Ayrıca Mağusa bölgesinden kulüplerin sporcuları da farklı yaş kategorilerinde deneme yarışlarında yarıştılar.

Her sporcuya madalya takdim edildi

Karpaz Bölgesi Küçükler Sprint Yarışları sonunda organizasyona katılan her sporcuya madalya takdimi yapıldı. Sporculara madalyalarını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu tarafından takdim edilerek ilerleyen dönemlerdeki atletizm hayatlarında başarılar dilendi.

Samani: Erenköy’e yeniden pist yapımı talebini yetkililere ilettik

Organizasyon ile ilgili açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, katılım gösteren çocuklara ve ailelerine, onların eğitmenlerine teşekkür etti. Karpaz bölgesinde Yeni Erenköy sahasının futbol sahası yapımı esnasında atletizm pistinin sökülüp atılmasından dolayı çocukları Lefkoşa’ya getirterek yarıştırma durumunda kaldıklarını ifade eden Halil Samani, “Yarışmaları yakından takip eden Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu’ya sıkıntıları dile getirdik. Yeni Erenköy’de atletizm pistinin tekrar yapılacağı sözünü aldık. Umarım en yakın zamanda bu gerçekleşir. Bundan dolayı yetkililere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası iptal edildi
2. Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası iptal edildi
Head & Shoulders Cup seyircisiz devam edecek
Head & Shoulders Cup seyircisiz devam edecek
KKTC Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu yapılıyor
KKTC Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu yapılıyor
Tenis de Head & Shoulders Cup devam ediyor…
Tenis de Head & Shoulders Cup devam ediyor…
Buse Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak
Buse Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak
Basel Ralli Şampiyonası İskele’de devam edecek
Basel Ralli Şampiyonası İskele’de devam edecek
Head & Shoulders Cup da zevkli maçlar…
Head & Shoulders Cup da zevkli maçlar…
Supermoto heyecanı yaşandı
Supermoto heyecanı yaşandı
Arıklı, Türkiye birincisi Özcihan’ı tebrik etti
Arıklı, Türkiye birincisi Özcihan’ı tebrik etti
Taygun’dan rekor yağmuru ve şampiyonluk
Taygun’dan rekor yağmuru ve şampiyonluk

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim