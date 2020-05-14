Karayel: İyi başlangıç yapmamız lazım

İltaç Karayel evde kaldığımız dönemde sporculara verilen programlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek “Futbolcularımız evlerinde bireysel olarak çalıştılar ve söylenen tüm kurallara uydular. Bu kurallara uymayan ve gruplar halinde çalışan takımlar gördük. Burada Polis Teşkilatı veya İç İşleri Bakanlığının yanı sıra KTFF de sorumluluk almalıydı diye düşünüyorum” dedi.

“Eğer lig başlayacaksa her takım eşit olarak aynı zamanda çalışmalara başlamalıydı. Umarım biz de Binatlı olarak Haziran ayında da takımsal çalışmalarımıza başlarız. Ligin yeniden kaldığı yerden devam etmesi durumunda iyi bir başlangıç yapmamız gerekecek çünkü ilk iki maçımızı bire bir rakiplerimiz olan Gençlik Gücü ve Düzkaya ile oynayacağız" yen Karayel “tam takım olarak formda olduğumuz bir dönemde covid 19 ile karşılaştık ve futbola ara verilmek zorunda kalındı. Ancak yapacak bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, lige hazır girmek istiyoruz" dedi.