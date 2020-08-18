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Karataş 12.kez başkan

Göçmenköy dün gerçekleştirdiği genel kurulda tek başkan adayı mevcut başkan Ersan Karataş genel kurul üyelerinden art arda 8.kez, toplamda ise 12.kez başkanlık için onay aldı

18 Ağustos 2020 Salı 08:30
Karataş 12.kez başkan
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Göçmenköy’ün gerçeklşen genel kurulunda Divan başkanlığını Arslan Bıçaklı yürüttü. Faaliyet Raporu ve Mali Rapor katılımcı üyelerin oybirliği ile onaylandı. Üyeler, Tüzük Değişikliği için Genel kurul tarihinin Temmuz veya Ağustos ayında yapılmasını oylandı.

Başkan Ersan Karataş; Hedefimiz bu sene kulübe kupa getirmek

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Başkan Ersan Karataş, başkanlığana destek almasının ardından, yeni sezonda en büyük hedefin kulübe kupa getirmek olduğunu açıkladı.

Nıcosia Direktörü Uluçhan’a Teşekkür

Divan Kurulu Başkanı Arslan Bıçaklı ve Başkan Ersan Karataş, yaptıkları açıklamalarda; tamamlanan sezonda katkı veren herkese ve takımını sponsoru Nicosia Group'a ve Direktörü Abdullah Uluçhan'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan Karataş
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