Karataş 12.kez başkan

Göçmenköy’ün gerçeklşen genel kurulunda Divan başkanlığını Arslan Bıçaklı yürüttü. Faaliyet Raporu ve Mali Rapor katılımcı üyelerin oybirliği ile onaylandı. Üyeler, Tüzük Değişikliği için Genel kurul tarihinin Temmuz veya Ağustos ayında yapılmasını oylandı.

Başkan Ersan Karataş; Hedefimiz bu sene kulübe kupa getirmek

Başkan Ersan Karataş, başkanlığana destek almasının ardından, yeni sezonda en büyük hedefin kulübe kupa getirmek olduğunu açıkladı.

Nıcosia Direktörü Uluçhan’a Teşekkür

Divan Kurulu Başkanı Arslan Bıçaklı ve Başkan Ersan Karataş, yaptıkları açıklamalarda; tamamlanan sezonda katkı veren herkese ve takımını sponsoru Nicosia Group'a ve Direktörü Abdullah Uluçhan'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiler.