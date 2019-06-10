Gelecek sezon BTM 1.Ligde ilk kez mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi’nin genel kurulunda Başkan Mehmet Karaşahin yeniden başkan seçildi.

Yeni Boğaziçi 1.lige veda edip BTM 1.lige düşmesinin ardından yaptığı genel kurulda Başkan Mehmet Karaşahin’in tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkanlığa getirildi. Gerçekleşen genel kurula Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da katılmasının yanı sıra kalabalık bir üye topluluğu genel kurula iştirak etti. Kemal Köseoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Mehmet Karaşahin üyelerin onayıyla yeniden kulüp başkanlığına getirildi. Mehmet Karaşahin, 1 hafta içerisinde yeni yönetimini açıklayacak..