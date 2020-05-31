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Kararı federasyon verecek

Tamamlanamayan liglerin ne olacağıyla ilgili Basketbol Federasyonu yönetimi üye kulüplerle 2 saati aşkın toplantıda bir araya geldi

31 Mayıs 2020 Pazar 15:11
Kararı federasyon verecek
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Basketbol Federasyonu, COVID-19 süreci nedeni ile yarıda kalan liglerin durumunu görüşmek üzere üye kulüplerle bir araya geldi. Kulüplerin görüşlerini dinleyen ve notlar alan federasyon yöneticileri, Spor Dairesi ile bugün yapacağı toplantı sonrasında nihai kararını verecek.

Toplantıda 9 kulübün temsilcisi yer alırken, 3 kulüp katılım göstermedi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya GAÜ, Gönyeli, Koopspor, LAÜ, Leventspor, MGA, Rauf Denktaş Üniversitesi, Soyerspor ve YDÜ katılırken, Akdeniz Spor Birliği, Alsancak Belediyesi ve DAÜ’den hiçbir yetkili yer almadı.

Federasyon Başkanı Ahmet Sütçü, Asbaşkan Alişan Şenol ve Eğitim Departmanı Sorumlusu Osman Emiroğlu’nun açılış konuşmalarının ardından kulüplerin yarım kalan liglerin ne olması gerektiği ilgili fikirleri alındı. Bu bölümde 9 kulübün tümü görüşlerini ortaya koyarken, Koopspor ve Soyerspor liglerin Haziran ayı içerisinde başlatılması önerisinde bulundu.

GAÜ kararı federasyona bıraktı, Gönyeli ve LAÜ mevcut şartlarda oynamak istemiyor

GAÜ adına açıklamada bulunan spor koordinatörü Kenan Güvensoy, federasyonun alacağı her türlü karara uyacaklarını, belirlenen tarihlerde oynayabileceklerini ifade etti.

Gönyeli Kadın Takım Antrenörü Ahmet Gürel Alp, mevcut şartlarda oynamak istemediklerini, sağlıklı bir ortam oluşmadığını söyledi.

LAÜ’nün düşüncelerini paylaşan Mustafa Üstünel, üniversitelerin de salonların da kapalı olduğu bir dönemde bulunulduğunu, hem yaz aylarına girilmesi hem de hijyen şartlarının sağlanamayabileceği nedeni ile liglerin tescilinden yana olduklarını aktardı.

Koopspor Haziran’da oynanmasını, Leventspor Eylül’de tamamlanmasını istiyor

Koopspor adına konuşan Tayfun Kuyan maçların oynanmasından yana olduklarını, yabancısız veya tek bir salonda daha kısa periyotta oynanmasını kabul edebileceklerini, çıkacak her türlü karara da saygılı olacaklarını belirtti.

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Leventspor adına açıklama yapan antrenör Ayşe G. Özılgaz, liglerin bir şekilde tamamlanması taraftarı olduklarını ve Eylül ayında başlatılıp kısa periyotta tamamlanarak yeni sezona geçilmesini beklediklerini söyledi.

MGA ve RDÜ federasyonun kararına saygı gösterecek

Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) görüşlerini aktaran antrenör Hasan Kasap, her türlü karara uyacaklarının altını çizerek federasyonun alacağı karardan herhangi bir şikayetleri olmayacağını dile getirdi.

Rauf Denktaş Üniversitesi Kadın Takımı Antrenörü, kulüp olarak federasyonun alacağı karara destek olacaklarına vurgu yaptı.

Soyerspor Haziran’da oynamaya gönüllü, YDÜ ya tescil ya da Ekim’de devam diyor

Soyerspor Kulübü Başkanı Tahir Soyer, alınacak karara saygılı olacaklarını söylemekle birlikte alt ve üst liglerin tamamlanmasını istediklerini, Spor Dairesi’nin salonları açabileceği duyumu aldığını Haziran ayında maçların başlamasının mümkün olabileceğini söyledi. Soyer, özellikle alt yapılar konusunda ailelerin kendilerini oynatılması istemi ile teşvik ettiğini de belirtti.

YDÜ’nün bakış açısını özetleyen Bilgin Güldoğuş ise salonların açılacağı tarihin bile henüz belli olmadığını, önerilerinin tüm liglerdeki takımların birer kupa ile onurlandırılıp tescil edilme olduğunu, diğer durumda ise en erken oynama tarihini Ekim ayı olarak gördüklerini vurguladı.

Başkan Sütçü: Çok verimli bir yıl geçirirken böylesi bir süreç yaşandı

Kulüp temsilcilerinin konuşmasının ardından söz alan Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü, sorumluluklarından vazgeçmeden, görevlerini layığı ile tamamlama çabası içinde olduklarını, çok verimli bir yıl geçirirken bu sürecin yaşandığını belirtti.

Sütçü, eğitim organizasyonlarında hedefe ulaştıklarını, TBF ile gelişim ligi organizasyonları konusunda güzel işbirlikleri sayesinde 6 gelişim lig karmasının Türkiye’de boy gösterdiğini, düzenledikleri üst liglerde rekabetin yaşandığı, heyecanın arttığı bir ortama ulaşıldığını belirtti.

Federasyon yönetimi önce Spor Dairesi ile görüşecek, ardından nihai kararını verecek

Yapılan toplantı dilek ve temennilerde federasyon yönetimine bir takım öneriler ve destek mesajları ile tamamlandı. Toplantının ardından süreçle ilgili bilgi veren Basketbol Federasyonu yönetimi, bugün Spor Dairesi ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Birçok detayın görüşüleceği toplantı sonrasında federasyon yönetimi liglerin kaderi ile ilgili toplantısını yaparak kararı kamuoyuna bildirecek.

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