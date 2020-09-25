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Karar vermemiz lazım

25 Eylül 2020 Cuma 00:33
Karar vermemiz lazım
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Gençlerbirliği kulüp başkanı Rifat Berkel liglerin oynanıp oynanmayacağının kararının gecikmeden verilmesi gerektiğini söyledi

Gençlerbirliği kulüp başkanı Rifat Berkel, liglerin oynanıp oynanmayacağı konusunun bir an önce belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Belirsizlik yaşanıyor

Berkel belirsizliğin daha büyük bir belirsizlik yarattığını söyleyerek “maçların oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini korurken, futbolcuların maaşları peşinatları ve diğer giderlerle ilgili de belirsizlik yaşıyoruz. Sponsorlardan para isteyemiyoruz çünkü maçların durumu belli değil” diyerek bu konunun mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Genel kurulda oylanması yanlış

Berkel bu tip kararların kulüpler tarafından tartışılarak karar verilmesi ve federasyona öneri yapılması gerektiğini belirterek “Federasyonun Cuma günkü genel kurulu mali genel kuruldur. Orada oynansın mı? Oynanmasın mı? Oylamasının yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kulüpler Birliği toplantı yapmalı

Gençlerbirliği kulüp başkanı Rifat Berkel Kulüpler Birliği’nin Cuma gününden önce kulüp başkanları ile bir toplantı yaparak fikirlerini alması gerektiğini belirterek “kulüplerin önerilerine göre bir öneri hazırlanır ve federasyona verilir. Cuma günü Federasyon da isterse bu öneriyi oylamaya sunar” dedi.

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