Karadeniz 61’den destek çağrısı

Karadeniz 61 spor kulübü spor dairesine çağrıda bulunarak, sahanın tamamlanması için kalan ihtiyaçlara destek olmalarını istedi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde

KAPLICA sahası için son sürat devam. Kum taşıma işleri tamamlandı Depolar ve bağlantıları yapıldı, motoru ve panosu kuruldu. Sulama sistemi kanalları kazıldı Sulama sistemi hortumları bitmek üzere ve depolara bağlantısı yapılacak. Sonraki işler kumun dağıtılması ve temizliğinden sonra kumun seviyesini ayarladıktan sonra mart ayında çim ekimi yapılacak. Haziran ayında çim sahanın bitişi ile maç oynanmaya başlanacaktır. Spor dairesinden ricamız bize kalan ihtiyaçlarımızda destek olmalarıdır.