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Karadeniz 61 ve Ergazi’den ortak açıklama

15 Eylül 2020 Salı 00:17
Karadeniz 61 ve Ergazi’den ortak açıklama
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Gruplarını lider tamamlayan iki kulüp play-off maçlarının oynatılmadan ilk iki sırayı alan takımların bir üst lige alınması talebinde bulundu

BTM İkinci Ligi 1. Grubu lider bitiren Ergazi ve 2. Grubu lider bitiren Karadeniz 61 kulüpleri birer basin bildirisi yayınlayarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

İki kulüp de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ülkedeki salgın nedeniyle play-off maçlarını oynamak istemediklerini ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan kulüplerin bir üst lige terfi ettirilmesi talebinde bulundu.

Iki kulübün de isim değişerek yayınladığı ortak bildiri şöyle:

''Yaklaşık 9 aydır mücadele verdiğimiz BTM 2. Ligde grupları Şampiyon olarak tamalamış bulunmaktayız. İçinde Bulunduğumuz Pandemi Sürecinden ötürü antremanlarımızı 3-4 Futbolcu ile yapmaktayız. Sağlık herşeyden önde gelmektedir.

Futbolcularımız maça dahi risk grubunda oldukları için gelmek istememektedir. Ülkemizde özellikle son günlerde de artan yerli vakalardan ötürü gerek yönetim kurulu gerek futbolcularimiz ve hocamız çok tedirgin bir durumdadır.Bu nedenle Maça dahi gelmek antreman yapmak istememektedir.

KTFF Başkanı Sn. Hasan Sertoğlu ve Ekibinin bu olaylara sessiz kalmayacağını düşünmekteyiz. Biz Ergazi Güven Spor Kulübü ve Karadeniz 61 Spor Kulübü olarak play-off'ların oynanmamasını ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların bir üst lige dahil edilmesini talep etmekteyiz.

Bu kararımıza diğer tüm takımlarında bizi desteklediğini belirtir gerekirse yazılı ve imzalı olarak da tarafınıza iletebiliriz.

Unutmayalım, malesef Covid-19 şu an halk arasında ve herhangi bir futbolcumuzun Pozitive olması tüm takım ve teknik heyet risk grubunda olacaktır. Federasyon Başkanımızdan isteğimiz Play-Off'ların sağlığımız için oynanmamasıdır.

Çok Değerli Federasyon başkanı ve Ekibini toplum sağlığını düşünerek yeniden karar vermesini talep eder, alacakları tüm kararlara karşı da sonsuz saygımızın olduğunu bildiririz.”

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