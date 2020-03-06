BTM 2.Lig ekiplerinden Karadeniz 61, Mağusa Türk Gücü'nden Olgun Tekbıyık'ı kadrosuna kattı.
Karadeniz 61 Tekbıyık’ı aldı
BTM 2.Lig ekiplerinden Karadeniz 61, Mağusa Türk Gücü'nden Olgun Tekbıyık'ı kadrosuna kattı.
06 Mart 2020 Cuma 08:08
Karadeniz 61, Mağusa Türk Gücü'nün başarılı savunma oyuncusu Olgun Tekbıyık'ı bonservisli olarak kadrosuna kattı. Karadeniz 61'in sportif direktörü Ogün Dursun dün akşam başarılı oyuncuya imzayı attırdı.
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