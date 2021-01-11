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Karadeniz 61 iddialı

11 Ocak 2021 Pazartesi 20:15
Karadeniz 61 iddialı
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Metin Genç, A Takım olarak BTM 2 Lig’de ikinci tura yükseldiklerini ve finalin kapısından döndüklerini hatırlatarak, yükselme hedefinin hep olacağını vurguladı

Karadeniz 61 Spor Birliği Kulüp Başkanı Metin Genç, amaçlarının altyapıya önem vermeye devam etmek olduğunu ve tesisleşme konusunda çalışmalara hız vereceklerini söyledi.

Yükselme hedefimiz hep olacak

Önceki akşam bir radyo programına telefonla katılan Başkan Metin Genç, A Takım olarak BTM 2 Lig’de ikinci tura yükseldiklerini ancak kaybederek finalin kapısından döndüklerini hatırlatarak, yükselme hedefinin hep olacağını vurguladı.

Dört yıldır başkanlık görevinde bulunduğunu belirten Genç, altyapıyla ilgili şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde ilk olarak altyapıya önem verdik. 20 kişilik bir kadro oluşturarak lige katıldık. Ancak pandemi nedeniyle durmak zorunda kaldık. Sonrasında yine çocuklarımıza ve ailelere herhangi bir zarar gelmemesi adına çalışmalara ara verdik. Ara vermemizin bir sebebi de ekonomik zorluklardır. BTM kulüpleri olarak bizlerin ekonomik sıkıntıları devam etmektedir. Çocuklarımıza önem veriyoruz. Tatlısu Seracılar ve diğer civar köylerdeki takımlarla iyi ilişkilerimiz var. Takım oluştururken karşılıklı olarak futbolcu alışverişi yapıyoruz.

A Takım

A takım olarak iyi bir kadro kurduklarına inandığını söyleyen Genç, lig süreciyle ilgili şöyle konuştu:

“İyi bir kadro kurduk. Ancak TC’li oyuncumuz başarılı maçlar çıkardıktan sonra ayrıldı.  Pandemi nedeniyle de geri dönmek istemedi. Anlayışla karşıladık. Yaş ortalamamız 25-26. Tecrübeli oyuncularımız da mevcut.”

“Sahamız çimlendirilecek”

Tesisleşme adına girişimlere devam ettiklerini belirten Metin Genç, stadın zeminin çimlendirilmesi çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Genç konuyla ilgili şunları söyledi:

“Göreve geldiğimden tesisleşmeye önem veriyorum. Bu benim hayalimdi. Dört yıldır kendi sahamızda değil başka stadlarda futbol oynuyoruz. Bundan dolayı yıllık olarak ekonomik anlamda ciddi giderimiz oluyor. Tatlısu’daki stadı kullanabiliyoruz. Ancak İskele’de bulunan Civisil Stadı’nı da kullanabiliriz. Sahamızın çimlendirilme çalışmasına dört ay önce başladık. Mayıs-haziran aylarında maçlar da başlayacaksa çim zeminli stadımıza yeniden kavuşmak istiyoruz.”

Stad kulübe gelir getirecek

Stadın çimlendirilme çalışması sonrasında bölgede bulunan turistik tesislerle de anlaşmalar yaparak stadın da kullanımıyla kulübe maddi gelir kazandırma amacında olduklarını ifade eden Genç, kamp ve antrenman yapma olanaklarının diğer bölgelere göre çok daha iyi olduğunu kaydetti.

Tesis projesi gündemde

Kulübe ait bir arazi içerisinde üç katlı bir bina inşa etmeyle ilgili proje hazırladıklarını belirten Genç, bina içerisinde fitness salonu, restorant ve 12 odalı konaklama bölümü yapmayı da amaçladıklarını söyledi. Sponsorluk girişimleri ve görüşmeleri yaptıklarını da belirten Genç, hedeflerinin 1-2 yıl içerisinde Birinci ligde mücadele edebilecek bir maddi yapıya ulaşmak olduğunun altını çizdi.

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Son Güncelleme: 11.01.2021 21:46
Anahtar Kelimeler:
Metin GençKaradeniz 61 Spor Birliği Kulüp Başkanı Metin Genç
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