Karabetça Spor Kulübü sertifikaları verdi

Karabetça Spor Kulübü’nün düzenlemiş olduğu yaz dönemi yüzme kursları Sertifika Töreni Gönyeli’de Karabetça Spor Kulübü Havuzunda Cumartesi akşamı gerçekleşti.

Karabetça Spor Kulübü Havuzundaki Sertifika Töreni büyük bir katılım eşliğinde yapıldı.

Karabetça Spor Kulübü Başkanı Mert Karabetça yaptığı konuşmasında kursa katılan yaş gruplarının çocuklar ve yetişkinlere vermiş olduğu eğitimlerde, suya adapdayon, kendi kendine güven sağlama, suda kendini koruma, 4 stilde yüzme kursu verildiğini söyledi. Ayrıca yüzmenin hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden hem de iyi bir kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlı olduğunu söyledi. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine güveni artar. Psikolojik açıdan da kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi öğrendiğini söyledi. Bu bakımdan ailelere çocuklarına yüzmeyi sadece yaz tatilinde yapılcak bir aktivite olarak değil yaşam boyu sağlıklı kalabilmenin yolu olduğunu söyledi.

Ayrıca Mert Karabetça Kulübündeki Lisanslı sporcularının motivasyonlarını artırmak için Kulüp yönetiminin 2019 yılı başında almış olduğu çok önemli bir kararı da ailelere duyurdu. Bir yarış sezonu boyunca 12 birinciliğe 1,500TL, 12 ikinciliğe 1000TL ve 12 üçüncülük elde eden sporcusuna 750TL ve Rekor kıran sporcusuna da tam Cumhuriyet altını ile ödüllendirme kararı alındığı müjdesini verdi.

Bu karara göre Karabetça Spor Kulübü sporcusu Gökhan Karabetça’nın 800 metre serbest yüzme yarışında kırmış olduğu Rekordan dolayı tam Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Mert Karabetça’nın yapmış olduğu konuşmasının ardından Karabetça Spor Kulübü kursiyerlerine, sertifikaları ile birlikte değerli ödüller verildi. Ayrıca lisanlı sporcularına da katkı belgesi ve değerli ödüller takdim edildi.