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Kara Kuşaklar belirlendi

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 siyah kuşak sınavında kazananlar açıklandı.

Kara Kuşaklar belirlendi

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 siyah kuşak sınavında kazananlar açıklandı.

25 Şubat 2020 Salı 20:13
Kara Kuşaklar belirlendi
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Sporcular, Karakuşak olmak için  ; Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka ,İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler , Kırış Müsabakaları ve son gün Yazılı İmtihan’dan   sınav geçtiler.

Karakuşak Sınavını , Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Pınar Akarpınar Mastrerler Ali Uslu, Öykü Ergin,  Antrenörler Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz  başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım  Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yaptılar.

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Kuşak imtihanı sonunda kazananlara karak kemerleri   yarın akşam saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezinde verilecek.

Dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 25 Mart 2020 Çarşamba akşamı Beyaz ev’de yapılacak olan “Federasyonun 43 yılı Gala” töreninde verilecek.

  1. Yeşim Güzel                    
  2. Kemal Köstü                    
  3. Özgün Yıldırım                               
  4. Nehir Seringöz               
  5. Hatice Alyanak                               
  6. Efe Güleç                          
  7. Zeynep Keskin                
  8. Ege Bayraktar                  
  9. Ramadan Alaçam           
  10. Tuğra Tığ                           
  11. Yunus Alaçam                 
  12. İrem Şibli                          
  13. Ayça Eda Kurşun            
  14. Kıvanç Çağlin                   
  15. Harun Rashid Hossain 
  16. Yağmur Sel                       
  17. Andrei Conoval                                             
  18. Yaman Doruk Durmaz  
  19. Şakir Atınç Yağızsoy     
  20. Utku Sadula
  21. Kamil Umut Demir        
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Anahtar Kelimeler:
2020 Siyah Kuşak Sınavı
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