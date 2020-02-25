Kara Kuşaklar belirlendi

Sporcular, Karakuşak olmak için ; Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka ,İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler , Kırış Müsabakaları ve son gün Yazılı İmtihan’dan sınav geçtiler.
Karakuşak Sınavını , Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Pınar Akarpınar Mastrerler Ali Uslu, Öykü Ergin, Antrenörler Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.Kuşak imtihanı sonunda kazananlara karak kemerleri yarın akşam saat 16.00 da Avrasya Taekwondo Merkezinde verilecek.
Dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 25 Mart 2020 Çarşamba akşamı Beyaz ev’de yapılacak olan “Federasyonun 43 yılı Gala” töreninde verilecek.
- Yeşim Güzel
- Kemal Köstü
- Özgün Yıldırım
- Nehir Seringöz
- Hatice Alyanak
- Efe Güleç
- Zeynep Keskin
- Ege Bayraktar
- Ramadan Alaçam
- Tuğra Tığ
- Yunus Alaçam
- İrem Şibli
- Ayça Eda Kurşun
- Kıvanç Çağlin
- Harun Rashid Hossain
- Yağmur Sel
- Andrei Conoval
- Yaman Doruk Durmaz
- Şakir Atınç Yağızsoy
- Utku Sadula
- Kamil Umut Demir