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Kara Kuşak sınav sonuçları açıklandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak sınav sonuçları açıklandı.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:14
Kara Kuşak sınav sonuçları açıklandı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak sınav sonuçları açıklandı.

Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2021 siyah kuşak sınavında kazananlar ve kara kuşak dan sıvanında yükselenler federasyon tarafından açıklandı.

Spor Salonlarının açık olduğu dönemde uygulamalı olarak başlayan ve kapandıktan sonra da online devam eden sınavlarda sporcular, Karakuşak olmak için mücadele ettiler.

Sporcular sınavlarda temel teknikler, hyon/pumse/kata, serbest müsabaka, ilbo deryon/hoşinsul, zor haraketler, kırış müsabakaları ve son gün de sözlü sınavdan geçtiler.

Karakuşak sınavını, Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Masterler; Ali Uslu, Öykü Ergin, Antrenörler başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar.

Yapılan sınav sonunda başarılı olan sporcular şöyle

TAEKWONDO

Ramadan Gökbilen                            6.Dan Siyah Kuşak

Ceyda Uçaner                                    6.Dan Siyah Kuşak

Pınar Akarpınar                                  5.Dan  Siyah Kuşak

Açelya Ergin                                      3.Dan Siyah Kuşak

Özlem Tomak                                    3.Dan  Siyah Kuşak

Ana Tüysüz                                        3.Dan Siyah Kuşak

Arda Aslan Öztürk                            2.Dan  Siyah Kuşak

Yunus Emre Tomak                           2.Dan  Siyah Kuşak

Kerim Karpuz                                    2.Dan  Siyah Kuşak

Azra Turan                                         1.Dan  Siyah Kuşak

Özkay Ramiz                                     1.Dan  Siyah Kuşak

Şakir Yağızsoy                                   1.Dan  Siyah Kuşak

Yusuf Seyhan Şen                             1.Dan  Siyah Kuşak

Mervan Bayrakçı                               1.Dan  Siyah Kuşak

Rabia Tarım                                       1.Dan  Siyah Kuşak

Arda Akın Altuntaş                           1.Dan  Siyah Kuşak

Ahmet Solak                                      1.Dan  Siyah Kuşak

Ömer Faruk Solak                              1.Dan  Siyah Kuşak

Murat Berk Bucak                             1.Dan  Siyah Kuşak

Mirsad Toprak                                   1.Dan  Siyah Kuşak

Mahmut Toprak                                 1.Dan  Siyah Kuşak

KARATE

Farhat Jorayev                                   3.Dan  Siyah Kuşak

Davut Jorayev                                    1.Dan  Siyah Kuşak

Nurana Jorayeva                                1.Dan  Siyah Kuşak

Kandımbek Yusupov                         1.Dan  Siyah Kuşak

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