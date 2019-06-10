Kaptan yuvada kaldı

Serbest transfer hakkı bulunan Aydın Aygın, kulübü DTB'nde kalma kararı aldı.

Girne Halk Evi'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Aydın Aygın, kulübü Doğan Türk Birliği'nde kaldı. Bir süredir GHE ile görüşmelerini sürdüren DTB kaptanı Aydın, kararını verdi. Tecrübeli futbolcu yaptığı görüşmeler sonrasında kulübü Doğan Türk Birliği'nde devam etme kararı aldı. 6 yaşından beridir sarı lacivertli forma dışında başka bir ekibin formasını giymeyen Aydın, yeni sezonda da Doğan forması giyecek.