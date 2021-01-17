Kaplıca’da işler hızlandı

Kaplıca sahasında çimlendirme çalışmaları devam ederken saha zeminine kum serme işlemi de tamamlanmak üzere.

Orman Bakanlığına bağlı iş makinaları ile sahanın geneline serilen kum dağıtılarak yerleştirildi.

Kaplıca Kulübü adına Metin Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamayı yaptı: “Kaplıca futbol sahasında kumun dağıtılması işlerinde sona doğru geliyoruz. Bizlere aralıksız araç desteğini esirgemeyen Tarım Bakanlığına kulübümüz adına minnettarız. Orman Dairesi Müdürlüğüne ayrıca çok teşekkür ederiz.”