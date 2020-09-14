Kaplıca’da çim heyecanı

Kaplıca sahasında başlayan çalışmalar adım adım ilerlerken sahanın çim zemine dönüştürülmesi heyecan yarattı

Karadeniz 61 takımının maçlarını oynayacağı Kaplıca sahasının çimlendirme çalışmaları başladı.

Kaplıca sahasında başlayan çalışmalar adım adım ilerlerken kulüpten yapılan açıklamada sahanın kulübün imkanları ve sponsorlar tarafından yapılan katkılarla gerçekleştirildiği ve sadece Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın katkı yaptığı açıklandı.