Kantara’ya tırmandılar

Pandemi sebebiyle ertelenen Avenue Dereboyu Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı 3.2 Km’lik Ardahan – Kantara özel etabında gerçekleşti.

Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda, Çayem Güvenlik yan sponsorluğunda, Motul, Caldini Car Care ve Zet katkıları ile gerçekleşen şampiyonanın ikinci yarışında 14 ekip yarışı tamamladı.

Sıcak havaya rağmen Ardahan özel etabı seyirciler tarafından büyük ilgi ile takip edildi.

Biri deneme olmak üzere toplam üç kez Kantara yönüne tırmanma çıkışları ile yarış tamamlandı. Yarışmacılar Ardahan da düzenlenen kupa töreninde kupalarını aldı.

İlk yarışın Galibi Deniz Denner yarışı tamamlayamazken , Genel klasmanda birinci Doğa Koyuncu, ikinci Kemal Topçuoğlu, üçüncü ise Fikri Macila oldu.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na da puan veren yarışta ralli kategorisinde ise Fikri Macila-Doğa Koyuncu birinci, Murat Aşık -Ömer Yıldız ikilisi ikinci, Selen Bilgimer - Salih Kanatlı ise üçüncü olarak yarışı tamamlayarak puan aldılar.

Kategorilerde ise sıralama şu şekilde:

E2 kategorisinde Hasan Altıntaş-Mehmet Koydu ikilisi birinci, Gölgem Paşa – Ali Paşa ikilisi ikinci oldular.

E4 kategorisinde Doğa Koyuncu birinci, Ömer İlhan Sayar ikinci, İbrahim Say üçüncü oldular.

E3 kategorisinde Kemal Topçuoğlu birinci, Hasan Karlıtaş – Numan Kahküllü ikilisi ikinci oldular.Önem Biçentürk'ün drift şovları ile renk kattığı günde ,Kadınlar kategorisinde ise Gölgem Paşa birinci, Huri Bağrıaçık ikinci oldular.